"План Маршалла" для України став європейським завдяки Литві, - посол

План фінансової допомоги ЄС Україні, який називають "новим планом Маршалла", став європейським завдяки Литві.

Про це заявив посол України в Литві Володимир Яценківський, передає УНН.

"Я б хотів підкреслити, що спочатку це був план Литви для України на 2017-2020 роки, а потім це стало європейським планом, знову завдяки зусиллям Литви. Цей план має особливе значення для України, і не тільки для України, оскільки те, що відбувається в Україні, важливо не тільки для наших громадян, але і для всього континенту, всього демократичного світу", - сказав у понеділок в сеймі журналістам посол Яценківський.

Нагадаємо, що Лінкявічюс наголосив на необхідності якнайшвидшого надання допомоги Україні.