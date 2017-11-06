"План Маршалла": Лінкявічюс наголосив на необхідності якнайшвидшого надання допомоги Україні

План допомоги Україні, ініційований литовськими політиками, був представлений сьогодні, 6 листопада, в Сеймі послам країн-учасниць Програми Східного партнерства. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Delfi.

Згідно з планом, протягом десяти років політики пропонують виділити Україні з 2018 року 50 млрд євро допомоги для заохочення малого і середнього бізнесу.

Литовські дипломати і політики домагаються того, щоб "новий план Маршалла" для України отримав підтримку на листопадовому саміті Східного партнерства.

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс наголосив на необхідності якнайшвидшого надання допомоги Україні, оскільки в ситуації, в якій знаходиться ця країна, час не є союзником.

"Нам дуже важливо, щоб допомога, яка потрапляє в Україну, була ефективною, щоб донори охоче виділяли для цього кошти, щоб їх не лякали прояви бюрократії і корупції, які ще є. Одночасно ми бачимо, що час не є нашим союзником, адже люди втомилися: від війни, від бюрократії, від поневірянь", - сказав журналістам глава МЗС Литви.

Нагадаємо, у кінці жовтня Лінкявічюс передав так званий план Маршалла для України в Єврокомісію.