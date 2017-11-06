Порошенко готовий внести законопроект про Антикорупційний суд за два тижні, - представниця президента

Представниця президента Ірина Луценко повідомила, що Порошенко готовий за два тижні внести до парламенту свій варіант законопроекту про Антикорупційний суд. Це відбудеться за умови, якщо за цей час у Верховній Раді не буде створено робочу групу для напрацювання консенсусного проекту такого закону, пише Deutsche Welle.

"Президент України закликає всі комітети, всі зацікавлені фракції створити робочу групу з напрацювання основних тез і принципів закону про Антикорупційний суд", - заявила представниця президента у Раді, народна депутатка фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко в понеділок, 6 листопада, на засіданні погоджувальної ради парламенту, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Луценко зазначила, що без такої робочої групи неможливо буде досягти консенсусу в сесійній залі Верховної Ради під час голосування за проект закону. Пізніше на брифінгу в кулуарах парламенту вона уточнила, що в адміністрації президента вже готують відповідний законопроект.