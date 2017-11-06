Прем'єр Австралії зобов’язав депутатів доводити відсутність у них громадянства інших країн

Депутати Федерального парламенту Австралії повинні будуть самостійно довести відсутність у них громадянства інших країн. Таке попередження зробив прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбулл, повідомляє news.com.

«Я хочу сказати, що це не аудит. Однак обов'язок кожного депутата і кожного сенатора оприлюднити ці дані», - сказав голова австралійського уряду.

Протягом 21 дня від дати затвердження парламентом спеціальної резолюції, депутати будуть зобов'язані надати парламенту документ (декларацію) з відомостями щодо свого громадянства, зокрема вірогідності наявності чи відсутності у них іншого громадянства, крім австралійського, передає Укрінформ.

Якщо хтось із парламентарів мав подвійне громадянство, йому необхідно буде надати докази, коли і в який спосіб він його позбувся.

Документ включатиме також відомості про громадянство батьків декларантів, а також їх походження та місце народження.

Попри заявлену ініціативу, прем'єр-міністр підкреслив, що Верховний суд залишатиметься єдиним органом, який визначатиме, може чи не може особа бути членом парламенту.