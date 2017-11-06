Президент України підписав закон про електронні підписи та ключі

В Україні запроваджуються електронна ідентифікація, електронний підпис та електронна печатка.

Про це йдеться у законі "Про електронні довірчі послуги", який сьогодні підписав президент Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

"Документ спрямований на реформування національної нормативної бази у сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Євросоюзу, розбудову єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг", - наголошується у повідомленні.

Закон також полегшує транскордонне використання онлайн-послуг, “створює умови для безпечної електронної ідентифікації і автентифікації, а також взаємного визнання ключових компонентів транскордонних цифрових послуг, таких як електронна ідентифікація, електронні підписи, електронні документи та послуги, визначає основні принципи державного регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації”.