РФ боїться підтримки союзників Польщі, - Мацеревич

Росія може погрожувати Польщі, але завдяки підтримки союзників по НАТО вона не може становити серйозної загрози країні.

Про це глава Міноборони Польщі Антоні Мацаревич заявив в інтерв’ю Do Rzeczy, повідомляє ЄП з посиланням на "Польське радіо".

"Очевидно, якщо Російська Федерація вирішить використати весь свій потенціал (що, на щастя, неможливо), без підтримки союзників ми опинилися б у ситуації не кращій, ніж в 1939 році", - заявив польський міністр.

За його словами, співпраця з союзними силами, їхня присутність в Польщі буде залишатися важливою умовою безпеки країни, поки польська армія не модернізується і не збільшить чисельність військ до 200 тисяч чоловік.

Як відзначив міністр, деякі з російських військ залишилися в Білорусі після проведення військових навчань "Запад-2017". Мацаревич вважає, що тут ідеться про демонстрацію сили РФ.

"Якби не США і НАТО, Польща була б під нерівномірним тиском, який більш слабкий уряд не зумів би витримати, тому росіяни можуть, щонайбільше, погрожувати, але вони не можуть нам загрожувати. Вони бояться реакції наших союзників", - додав міністр.

Нагадаємо, вчора глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський висловив задоволення з приводу того, що в Україні немає антипольських настроїв.