США відновили видачу віз у Туреччині на обмеженій основі

Постійне дипломатичне представництво США в Туреччині заявило про відновлення обробки віз на обмеженій основі.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Daily Sabah.

Співробітник посольства США, що базується в Анкарі, підтвердив рішення про те, що дипломатичні представництва відновили оформлення віз у своїх місіях в Туреччині через електронну пошту, що свідчить про можливе покращення поточної дипломатичної кризи між двома країнами.

Зазначається, що про рішення щодо відновлення видачі віз стало відомо перед початком візиту прем'єр-міністра Туреччини Біналі Йилдирима до США