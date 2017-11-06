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Стала відомою дата суду над Пучдемоном у Бельгії

6 листопада, 2017 - 15:04
фото Reuters

Разом з міністрами Каталонії, відсторонений лідер регіону Карлес Пучдемон постане перед судом Бельгії 17 листопада. Про це з посиланням на судове джерело повідомляє у своєму Twitter AFP.

"Каталонський екс-лідер, міністри постануть в Бельгійському суді 17 листопада", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Пучдемон і його 4 соратники здалися бельгійській поліції.

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