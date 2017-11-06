Стала відомою дата суду над Пучдемоном у Бельгії

Разом з міністрами Каталонії, відсторонений лідер регіону Карлес Пучдемон постане перед судом Бельгії 17 листопада. Про це з посиланням на судове джерело повідомляє у своєму Twitter AFP.

#BREAKING Catalan ex-leader, ministers due in Belgian court Nov 17: judicial source — AFP news agency (@AFP) November 6, 2017

"Каталонський екс-лідер, міністри постануть в Бельгійському суді 17 листопада", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Пучдемон і його 4 соратники здалися бельгійській поліції.