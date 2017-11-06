Стрілянина в Техасі: Нападник покінчив життя самогубством

26-річний Девін Келлі, який влаштував стрілянину в церкві в містечку Сатерланд Спрінгс в окрузі Вілсон штату Техас, покінчив життя самоубивством.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Він помер від поранення, яке завдав собі сам», — підкреслив представник місцевої поліції.

Раніше вважалося, що чоловіка застрелив один із місцевих жителів, який поїхав слідом за ним.

Раніше правоохоронці ідентифікували нападника 26-річного Девіна Келлі з містечка Нью-Браунфелс (розташованого в 56 км від місця нападу). На фото, пов'язаних з нападником, була помічена автоматична гвинтівка типу AR-15. В обліковому записі з ім'ям стрілка в соціальній мережі LinkedIn зазначено, що він був колишнім військовослужбовцем Військово-повітряних сил США.

З подробиць відомо, що нападник приїхав до церкви на своєму позашляховику, розстріляв людей і спробував сховатися з місця інциденту. Його знайшли мертвим у власному автомобілі неподалік від місця інциденту. Таким чином, фактична кількість жертв під час інциденту становить 27 осіб, констатували представники місцевої влади.