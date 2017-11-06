Суд не відпустив Манафорта з-під домашнього арешту

Суд у Вашингтоні відмовився звільнити з-під домашнього арешту колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа - Пола Манафорта та його екс-бізнес-партнера Ріка Гейтса.

Про це повідомляє CNN.

"На слуханні у Вашингтоні суддя Емі Берман Джексон заявила, що не ухвалюватиме рішення щодо (призначення) застави для двох обвинувачених, доки не отримає більше інформації про їхнє фінансове становище", - йдеться у повідомленні.

Після того, як ця інформація буде подана, суддя пропонує, щоб Манафорт та Гейтс залишалися під GPS-моніторингом, однак їм буде дозволено поїхати у свій регіон: для Манафорта це територія Вашингтону, для Гейтса - Річмонд, Вірджинія.

Крім того, вона пропонує заборонити їм перебувати поряд з аеропортами та залізничними станціями. Для них також буде введено вечірній комендантський час.

Крім того, вона пропонує заборонити їм перебувати поряд з аеропортами та залізничними станціями. Для них також буде введено вечірній комендантський час.

Наступного разу Манафорт та Гейтс мають з'явитися у суді в грудні, щоб обговорити дату судового розгляду.

Суддя Джексон раніше пропонувала 7 травня 2018 року як дату початку судового розгляду.