Суд не відпустив Манафорта з-під домашнього арешту

Суд у Вашингтоні відмовився звільнити з-під домашнього арешту колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа - Пола Манафорта та його екс-бізнес-партнера Ріка Гейтса.
Про це повідомляє CNN.
"На слуханні у Вашингтоні суддя Емі Берман Джексон заявила, що не ухвалюватиме рішення щодо (призначення) застави для двох обвинувачених, доки не отримає більше інформації про їхнє фінансове становище", - йдеться у повідомленні.
Після того, як ця інформація буде подана, суддя пропонує, щоб Манафорт та Гейтс залишалися під GPS-моніторингом, однак їм буде дозволено поїхати у свій регіон: для Манафорта це територія Вашингтону, для Гейтса - Річмонд, Вірджинія.
Крім того, вона пропонує заборонити їм перебувати поряд з аеропортами та залізничними станціями. Для них також буде введено вечірній комендантський час.
Крім того, вона пропонує заборонити їм перебувати поряд з аеропортами та залізничними станціями. Для них також буде введено вечірній комендантський час.
Наступного разу Манафорт та Гейтс мають з'явитися у суді в грудні, щоб обговорити дату судового розгляду.
Суддя Джексон раніше пропонувала 7 травня 2018 року як дату початку судового розгляду.