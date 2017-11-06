Суд у Бельгії відпустив Пучдемона та 4 екс-міністрів Каталонії під особисте зобов'язання

Упродовж 15 днів бельгійський суд має ухвалити рішення щодо виданого Іспанією ордеру на арешт Карлеса Пучдемона та чотирьох екс-міністрів Каталонії. А поки що їх відпустили під особисте зобов'язання та заборонили покидати територію Бельгії, пише Deutsche Welle.

Про рішення слідчого судді повідомили у бельгійській прокуратурі в ніч на понеділок, 6 листопада. Пучдемон та екс-міністри не мають права покидати територію Бельгії та повинні мати певну адресу проживання, яку зобов'язані повідомити. Упродовж 15 днів вони повинні з'явитися до суду, який ухвалить рішення щодо виданого Іспанією ордеру на їхній арешт.

Згідно з правилами ЄС, Бельгія має 60 днів на ухвалення рішення про екстрадицію Пучдемона. Лише у виняткових випадках цей термін можуть подовжити ще на 30 днів.

Нагадаємо, напередодні Пучдемон і його 4 соратники здалися бельгійській поліції.