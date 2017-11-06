Трамп заявив про готовність особисто зустрітись з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий особисто зустрітися з лідером Корейської Народно-демократичної республіки Кім Чен Іном. Про це він заявив під час інтерв'ю передачі Full Measure.

У відповідь на питання ведучого про те, чи не думав він, щоб сісти за стіл переговорів з диктатором (до цього мова йшла про Північну Корею) – так, як це робив у свій час президент Ніксон, відправившись в Китай на зустріч з Мао або Рейган, що зустрівся з Горбачовим.

"Я готовий посидіти і поговорити з усіма, з ким вважатиму за потрібне. Я не думаю, що зустрічатися – це ознака сили або слабкості. Зустрічатися з людьми – не так вже й погано. Тому я, безумовно, був би готовий це зробити (зустрітися з Кім Чен Ином, - ред). Але подивимося, як будуть розвиватися події. Думаю, поки що рано говорити про це", - сказав Трамп.

Інтерв'ю з американським президентом було записано до його від'їзду в азіатське турне, під час якого він має намір "зустрічатися з різними людьми з різних країн".

Нагадаємо, у п'ятницю президент США Трамп відвідав американські Гаваї. З Гаваїв Трамп розпочав своє 12-денне Азіатсько-Тихоокеанське турне.