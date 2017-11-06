У Кембриджі розробили алгоритм, який передбачає потенційні судові рішення

Студентами Кембриджу був розроблений алгоритм CaseCruncher Alpha, який набагато точніше передбачив рішення фінансового омбудсмена, ніж сотня топових юристів. Це було перевірено в рамках змагання в Лондоні, де їм презентували обставини декількох сотень справ по страхуванню платежів. В результаті машина дала правильні прогнози у 86,6% із 775випадків. Люди-адвокати ж впоралися у 66,3% випадків. Хоча слід зазначити, що чат-бот виявився краще людей лише в завданнях, де були використані максимально точні формулювання, пише Tehnot.

Авторами вступили троє студентів-юристів Кембриджа: Джозеф Марусак, Ребекка Агліоло і Людвіг Булл. Їхній чат-бот спочатку відповідав на рутинні правові питання, але потім навчився передбачати потенційні судові рішення. Найцікавіше, що молоді люди не є професійними програмістами.

На жаль, поки неясно, коли подібна система зможе з’явитися для загального використання.