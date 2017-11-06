У Луцьку відновили легендарний фестиваль "Оберіг"

«Оберіг» народився у Луцьку далекого 1988 року, і, як пригадував один із його творців, покійний уже Олексій Левченко, сталося це спонтанно. «1988 року ми з журналістом волинської молодіжної газети Василем Вороном успішно провели фестиваль «Рок-культура-88», у статусі гостей приїхало всього 13 співаків, серед яких: популярні згодом Василь Жданкін, Олександр Смик, Кость Москалець, Андрій Панчишин та інші. Я був вражений, я ніколи не чекав, що людина всього-на-всього з гітарою зможе так підняти зал на ноги і що глядачі довго аплодуватимуть на біс. Хоча відіграла свою роль і тематика виступів: хлопці виконували пісні або напівзабороненого, або й забороненого на той час змісту». Назву — «Оберіг» — дав фестивалю Олег Покальчук», – розказував Олексій в інтерв ю газеті «День».

Переживши справжній ажіотаж, який упроводжував кожен «Оберіг», фестиваль канув у Лету на довгих 16 років. І ось його знову провели у Луцьку, зібравши понад 50 учасників. Як виявилося, суспільство знову потребує «співаної поезії та авторської пісні» (це концепція першого «Оберегу»).

Письменник і науковець Ігор Павлюк, який був головою журі на фестивалі, каже: «Дух «Оберегу» збережено, і це дуже радісно. Фестиваль знову був покликаний до життя не тільки його організаторами, бо це фактично кілька людей. Суспільство його потребує знову. Як у кінці 80-х років минулого століття потребувало саме такого творчого сплеску пісні з громадянською позицією, так почало потребувати і тепер, коли виборона незалежність – у небезпеці. Птахи є співочі, а є птахи хижі. Одні утверджують себе співом, інші – кров’ю. Крилата фраза – «Музи мовчать, коли говорять гармати». Але настає час, коли мусять і хочуть говорити музи. У мене є такі рядки:«Мені хотілося б пожити в моїй державі, на жаль, держава батьківщини не додасть». Я пам’ятаю настрій перших «Оберегів», тодіще був студентом. Радий, що настрій цій збережено і відроджено». Як повідомив перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, всі виручені за квитки кошти передадуть на потреби бійців 14 бригади, котра дислокується у Володимирі-Волинському.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк