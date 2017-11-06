У Львові відкрили осінній салон "Високий замок"

Це вже 21-й за рахунком такий мистецький захід, котрий, за традицією, відбувається у Палаці мистецтв.

Основними темами «Високого замку-2017» є скульптура та живопис – свої твори у цих видах мистецтва представили десятки митців з України (зокрема, Одеси, Чернігова, Дніпра, звичайно ж – Львова) та з-за кордону. «Участь у показі беруть 120 авторів», – розповів «Дню» голова оргкомітету осіннього салону Орест Скоп. І додав, що цього року було змінено умови прийому робіт для показу: сторона картини мала сягати щонайменше 80 сантиметрів. «І дуже змінився цього разу контингент художників, – констатує Орест Скоп, – бо якщо розмір полотна становить 1метр на 80 сантиметрів, то це означає, що треба думати, коли створюєш полотно. Має бути присутній момент спрямування: автор повинен бути чимось цікавий, неповторний… Тобто ми на наших показах прагнемо пробудити в художнику індивідуалістичний рух, щоби автор показав, що він – особистість. Бо дуже є багато художників, які, щодень відповідаючи на свої питання, доволі часто говорять собі: «Я не буду цього малювати, бо цього не продам». Ну… Тоді не малюй зовсім! У нас в салоні значно поменшало робіт, котрі можна назвати кон’юнктурними. Тому я з превеликим задоволенням говорю про те, що наш показ «освіжився», став іншим».

Щодо зміни тематики картин через неоголошену війну в Україні, то, на думку Ореста Скопа, це аж ніяк не означає, що потрібно малювати «рука поднята – в руке граната». «Ми всі настільки змучилися від негативних новин, що насправді дуже хочеться свята, чогось доброго. Бо тільки добром можна перемогти», – говорить митець. Інша справа, що, поза сумнівом, потрібно робити тематичні виставки, присвячені АТО. Також, звичайно, організовувати доброчинні заходи. І їх, за словами голови оргкомітету осіннього салону, минулого року було щонайменше сім. «Зокрема, я на 130 тисяч гривень віддав на благодійність своїх робіт», – розповідає Орест Скоп.

Насамкінець варто зазначити, що роботи, представлені в осінньому салоні «Високий замок-2017», розміщені на всіх трьох поверхах Палацу мистецтв, і це чотири окремі сегменти: власне, сам показ «Високий замок», обласна виставка дитячої творчості, експозиція українського плаката, присвячена 100-річчю кафедри графічного дизайну та мистецтва книги Академії друкарства, та виставка графіки художника та педагога Мирона Яціва (1929-1996).

На відкриття мистецького заходу прийшла сила-силенна людей. Хол Палацу мистецтв заледве вмістив всіх охочих.

Триватиме показ до 2 грудня. Організатори зазначають, що не сумніваються у добрій відвідуваності і після урочистого відкриття, наголошуючи на тому, що саме «Високий замок» упродовж усіх років свого існування є найулюбленішою для львів’ян і гостей міста виставкою, де можна ознайомитися і з творчими «обжинками» українських та закордонних професійних художників, і з напрямами сучасного мистецтва. Також, звичайно, це є добра платформа для мистецької співпраці, обміну досвідом, думками та поглядами – між художниками та глядачами.

Розповідь про виставку графічних робіт Мирона Яціва, що її презентували у рамках осіннього салону, – у наступних числах «Дня».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото Андрія КУБ'ЯКА