У Львові відзначили 206-річчя Маркіяна Шашкевича

Сьогодні виповнюється 206 років від дня народження Маркіяна Шашкевича – поета, священика, громадського діяча, якого справедливо називають Будителем Галичини. Проживши дуже коротке життя, він залишив вагомий слід в українській історії та культурі, і найголовніше – відстояв нашу абетку від загрози переходу на латиницю і мову від латинізації…

З цієї нагоди до його пам’ятника біля музею «Русалка Дністровая» на вулиці Коперника у Львові прийшли громадські діячі, поети, артисти, студентська молодь, небайдужі львів’яни. До підніжжя пам’ятника поклали квіти представники Інституту–заповідника ім. Маркіяна Шашкевича з Вінніпегу (Канада), Львівського національного університету ім. Івана Франка, Дрогобицького педагогічного інституту, учні середньої школи № 34, яка носить ім’я Маркіяна Шашкевича.

Заслужена академічна хорова капела «Трембіта» виконала «Веснівки» Маркіяна Шашкевича, а хор Львівської духовної семінарії, семінаристом якої він колись був, – «Молитву до Богородиці». Народний артист України Святослав Максимчук прочитав вірш Маркіяна Шашкевича «Дайте руки, юні други…», а також вірш Василя Симоненка про Львів.

Цими короткими урочистостями львів’яни вшанували пам’ять Будителя Галичини, який збудив її 180 років тому маленькою книжечкою-альманахом «Русалка Дністровая», тож маємо цього року ще один ювілей – 180-річчя «Русалки Дністрової» – і нагоду згадати й інших представників гуртка «Руська трійця» Івана Вагилевича та Якова Головацького.

Йосип МАРУХНЯК, Львів, фото автора