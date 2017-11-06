У НАТО Гриневич пояснила переваги закону про освіту для дітей нацменшин

Українська сторона пояснила в НАТО переваги мовної статті нового закону про освіту для дітей національних меншин.

Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич після зустрічі з послами країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Мені здається, що ми змогли донести багато аргументів на користь саме такої статті про мову закону про освіту, і пояснити, що ми не звужуємо права дітей з національних меншин, а розширюємо їх", - наголосила міністр.

Вона повідомила, що під час обговорення представники країн НАТО висловлювали різні позиції.

"Є ті, які підтримують нашу позицію, є ті, які сумніваються, є ті, які почули наші аргументи, і змінили точку зору. Чи змінив свою точку зору посол Угорщини – важко сказати. Він висловив невдоволення законом і висловив переконання, що він звужує права угорської меншини", - розповіла Гриневич.

Вона наголосила, що в місцях компактного проживання національних меншин існує реальна проблема щодо низького рівня володіння української мовою, що обмежує молодь.

"Наше завдання – щоб діти національних меншин могли вільно розмовляти рідною мовою і при цьому вільно розмовляти українською", - підкреслила міністр.

За її словами, така можливість у вивченні мов Євросоюзу в Україні існує.

"Це я сьогодні пояснювала послам країн-членів НАТО", - додала Гриневич.