У німецькому Бонні розпочалася міжнародна Кліматична конференція ООН

У німецькому Бонні в понеділок, 6 листопада, розпочалася міжнародна Кліматична конференція ООН (COP23), в якій візьмуть участь загалом 25 тисяч учасників. Це - найбільша міжнародна конференція, яка будь-коли проходила у Німеччині, повідомляє інформагенція dpa.

Захід триватиме два тижні і буде присвячений втіленню в життя пунктів Паризької кліматичної угоди. Серед іншого, йтиметься про конкретні правила, які б завадили країнам демонструвати дані про викиди CO2, що не відповідають дійсності, а також про наслідки виходу з Паризької угоди США.

Очікується, що в конференції візьмуть участь Анґела Меркель, Еммануель Макрон, Леонардо Ді Капріо, Арнольд Шверценеггер та багато інших політиків і знаменитостей.

На тлі конференції німецька міністерка з питань довкілля Барбара Гендрікс звернулася до партій-учасниць коаліційних переговорів (ХДС, ХСС, Вільна демократична партія та "Зелені") із закликом більше приділити часу в переговорах питанням глобальних кліматичних змін і захисту довкілля.

За принципом ротації цього року Конференція ООН з проблем глобальних змін клімату мала відбутися на островах Фіджі. Однак невеликий архіпелаг виявився технічно неспроможним прийняти на своїй території 25 тисяч гостей. У зв'язку з цим конференцію вирішили перенести до Бонна, де розташована штаб-квартира Секретаріату Рамкової конвенції ООН щодо змін клімату.

Конференція проходить у двох місцях: урядовому кварталі Бонна, а також у парку Райнауе, де для учасників конференції зведено містечко з наметів та тимчасових споруд.