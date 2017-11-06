У відповідь на запуск ракет по Ер-Ріяду, Саудівська Аравія пригрозила Ірану війною

Саудівська Аравія звинуватила Іран в пусках ракет по Ер-Ріяду, які були здійснені з Ємену, та хоче розглянути випадок як акт військової агресії. Про це повідомляє Saudi Press Agency.

Згідно із заявою арабської коаліції, дослідження уламків снарядів "підтвердили роль іранського режиму в виробництві цих ракет і перевезення їх повстанцям-хусит в Ємен з метою атаки королівства, його народу і життєвих інтересів", передає Еспресо.

"Командування коаліції вважає, що цей обурливий акт військової агресії з боку іранського режиму може в майбутньому розглядатися як акт війни проти королівства Саудівська Аравія. Це тим самим підтверджує законне право королівства захищати свою територію і свій народ", - відзначають в повідомленні.