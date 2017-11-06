У Вінниці польські архівісти відцифрують слідчі справи репресованих

Інститут національної пам’яті Польщі планує розпочати копіювання архівних слідчих справ репресованих поляків за 1937–1938 років, які зберігаються у фондах Державного архіву Вінницької області. Його директор Юрій Легун каже, що останнім часом через скрутну економічну ситуацію в державі оцифровування архівних документів призупинилося. Нині заклад через відсутність спеціалістів та технічного оснащення немає можливості продовжувати цей напрямок роботи.

«Польські колеги, на відміну від нас, мають увесь необхідний інструментарій, що дозволяє здійснювати якісне оцифровування архівних документів. У нас таких приладів немає. Але польські спеціалісти зацікавленні здебільшого тими документами, у яких йдеться про репресованих поляків, котрі жили на території Україні у 1937–1938 роках. Ми ж хочемо перевести в електронний вигляд усі без винятку матеріали, хоча б того періоду, – зазначає Юрій Легун. – Нині у фондах архіву зберігається 1,5 мільйони справ, 26 тисяч з них стосуються репресованих і були передані СБУ не так давно. У них є 34 тисячі імен, які стали жертвами репресій. Список імен доступний в Інтернеті і він фактично дублюється у виданні, яке видає наша область, – «Реабілітовані історією». Але зацікавлені у тому, щоб перевести в електрону форму усі архівні справи. Вважаємо за доцільність оцифрувати не лише архівні справи окремих національних або релігійних груп, а весь масив документів, що зберігається у фондах, розраховуючи на підтримку польських партнерів та обласної влади».

Наприкінці минулого тижня вінницькі архівісти надіслали свої бажання і пропозиції польським колегам. У найближчі дні чекають на погодження проекту, який після виготовлення потрібно буде узгоджувати в архівній служби. Якщо все вдасться зробити вчасно і угода між польським інститутом національної пам’яті та українською стороною про копіювання справ репресованих 1937–1938 років буде підписана до Нового року, то можна сподіватися, що кошти на проект закладуть у бюджет 2018 року. У іншому випадку, архівним документам доведеться чекати на оцифрування ще щонайменше один рік, аж до 2019 року.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця