У Вінниці створюють он-лайн мапу доступності

Усі об’єкти доступні для людей з інвалідністю та маломобільних груп, відтепер можна побачити на інтерактивні он-лайн Google-карті «Vinnytsia – мапа доступності». Її створили аудитори з доступності громадської організації «Гармонія». На карті вони вже позначили до сотні закладів, якими можуть користуватися люди з інвалідністю. Також на карті можна побачити відмітки по відсутність з’їздів з тротуару чи виїздів на тротуар, а також адаптовані пішохідні переходи. Фактично, як каже аудитор з доступності Сюзанна Жуковська, інтерактивна карта стане у пригоді усім громадянам, бо доступно – означає зручно.

«Людям, як пересуваються на візках, щоразу доводиться наперед прораховувати маршрут і зважати на те, де є найближчий туалет, зупинка доступного транспорту, зручний пандус чи нормальні бордюри, – каже Сюзанна Жуковська. – Вінничанам пощастило, бо наше місто на 60 % оснащене для потреб людей з обмеженими можливостями. Проте і ми, пересуваючись на візку, подекуди відчуваємо незручності. Найбільше нервують пандуси, які зроблені для краси і не відповідають стандартам будівництва. Ці споруди травмонебезпечні, при чому для усіх категорій громадян. А дехто взагалі, не зважаючи на вимогу чинного законодавства, не бачить сенсу їх будувати і в такому випадку доводиться розраховувати лише на небайдужих чоловіків. Щоб дозволити людям з інвалідністю і представникам моломобільних груп вільно пересуватися містом, ми вирішили створити мапу доступності. Повідомляти про доступні об’єкти, вносити свої пропозиції чи зауваження мають можливість усі вінничани».

Сформувавши мапу доступності Вінниці, активісти сподіваються, що у такий спосіб створять антирекламу для недоступних об’єктів, які на фоні популярних і зручних для усім закладів, змушені будуть змінюватися і підлаштовуватися під різних клієнтів.

Ознайомитися з інтерактивною картою і її наповненням можна за посиланням: https://goo.gl/EsR1EE

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця