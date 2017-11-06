Українські діджеї увійшли в топ-50 найкращих у світі

Українські діджеї стали одними з 50 найкращих у світі за версією журналу про незалежну культуру і музику Crack. Список найкрутіших опублікували на сайті видання.

Представили Україну у рейтингу дует діджеїв Noizar & Borys. Вони опинилися майже у середині списку: хлопці посіли 29 місце.

Діджейський дует під назвою Noizar & Borys створили Назар Прокопів, який також є автором лейблу Wicked Bass Records і Борис Степаненко — він ж DJ Borys, колишній учасник проекту Zhiguli.

Діджеї грають бек-ту-бек сети: вони міксують ейсід-хаус, мінімал і техно.

Автори рейтингу зазначають, що “Borys и Noizar як резинденти найвідомішого клубу Closer, знаходяться у самому центрі андеграундної культурної хвилі”. Помітили талановитих музикантів під час виступу на фестивалі Brave! Factory.

Почути кращих діджеїв з України можна на фестивалі Strichka та у клубі Closer.

Трійку кращих діджеїв 2017 року відкрив британський діджей Objekt, другу сходинку посів його земляк Ben UFO. Очолила рейтинг 2017 року Helena Hauff з Німеччини.