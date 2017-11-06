"Укрпошта" вирішила випустити облігації на 600 млн грн

Державна Укрпошта має намір випустити процентні облігації на загальну суму 600 млн грн.

Про це свідчать дані Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), передає Інтерфакс-Україна.

Відповідний проспект емісії був затверджений членами регулятора за підсумками засідання 6 листопада 2017 року.

Цінні папери будуть випущені номіналом 1 тис. Грн в кількості: серія А - 1,5 тис. Шт., Серія В - 2 тис. Шт. і серія С - 2,5 тис. шт.

Інші умови випуску в повідомленні не уточнюються. Вказується, що рішення про випуск облігацій було прийнято Міністерством інфраструктури 21 вересня.

Укрпошта входить в сферу управління Міністерства інфраструктури. Надає близько 50 видів послуг в 10,6 тис. Відділеннях по всій Україні, ще близько 1,2 тис. Розташовано на не контролюється Україною території.

Штат підприємства налічує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.