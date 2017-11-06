"Укрзалізниця" запустила двоповерховий поїзд з Тернополя до Києва

У суботу, 4 листопада, з Тернополя до Києва запустили двоповерховий швидкісний поїзд Skoda Wagonka з 636 місцями для пасажирів. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Поїзд «Інтерсіті» № 747 Київ – Тернопіль курсуватиме щоденно, крім понеділка. Він зупинятиметься у Вінниці та Хмельницькому.

Поїзд № 747 Київ – Тернопіль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25. З Тернополя – о 04:06, прибуття до Києва – о 09:58.

Це другий двоповерховий поїзд, який вийшов на маршрут в Україні. Перший запустили за маршрутом Харків-Київ-Вінниця у 2016 році.