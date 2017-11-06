Ув'язненому в РФ Грибу потрібна допомога лікарів, - Клімкін

6 листопада, 2017 - 20:29
Ув'язнений у Росії українець Павло Гриб потребує медичної допомоги
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.
"Людина потребує допомоги, а над ним знущаються, не гребуючи здоров’ям та життям", - написав міністр.
Клімкін також звернувся до Росії з вимогою пустити до юнака українських лікарів.
Вимагаємо від Росії надати доступ укр лікарям до Павла Гриба.Людина потребує допомоги, а над ним знущаються, не гребуючи здоров’ям та життям
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 6, 2017
Джерело: День