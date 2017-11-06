В Ісландії не змогли домовитись про формування урядової коаліції

В Ісландії провалилися переговори про формування правлячої коаліції між Ліво-Зеленим рухом та трьома іншими партіями після парламентських виборів 28 жовтня.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Iceland Monitor.

Офіційні переговори були ініційовані після того, як лідери Прогресивної партії, Ліво-зеленого руху, Соціал-демократичного альянсу та Піратської партії погодилися сформувати уряд більшості після загальних виборів.

Нагадаємо, що Президент Ісландії доручив лідеру лівої опозиції сформувати уряд.