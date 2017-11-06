В Україні зареєстрували 1,521 млн переселенців з Донбасу та Криму, - Мінсоцполітики

На сьогодні в Україні офіційно обліковано 1,521 млн переселенців з Донбасу та Криму, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як поінформували у Мінсоцполітики з посиланням на дані підрозділів соцзахисту, станом на 6 листопада 2017 року взято на облік 1 521 702 переселенці або 1 239 718 сімей з Донбасу і Криму.

При цьому, уточнили у відомстві, на даний час отримувачам допомоги профінансовано 2,366 млрд грн.

Нагадаємо, за минулу добу терористи 23 рази обстріляли укріплення ЗСУ, поранені 2 українських воїнів.