Втручання РФ у вибори в США: Слідчі отримали докази для звинувачення Флінна

Слідчі ФБР зібрали достатньо доказів, щоб висунути звинувачення колишньому раднику президента США з питань безпеки Майклу Флінну в рамках справи про втручання Росії у вибори 2016 року. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела, близькі до розслідування.

Як зазначається, протягом найближчих днів слідчі поговорять з декількома свідками, щоб отримати більше інформації про лобістську роботу Флінна, в тому числі про те, чи відмивав він гроші, а також чи брехав федеральним агентам про його зарубіжні контакти, передає Укрінформ.

Крім цього, команда директора ФБР Роберта Мюллера також вивчає питання про те, чи намагався Флінн організувати передачу Туреччині ісламського проповідника Фетхуллаха Гюллена, який вважається опонентом президента Туреччини Реджепа Ердогана, з США в обмін на мільйони доларів, повідомили два чиновники.

Також обвинувачення можуть висунути синові Майкла Флінна - Майклу Флінну-молодшому, який працював разом з батьком під час виборів президента США.

"Якщо старший Флінн захоче співпрацювати зі слідчими, щоб допомогти синові, сказали два джерела, він також може змінити свою долю, потенційно обмежуючи будь-які юридичні наслідки", - пише NBC News.

Як повідомлялося раніше, щонайменше дев'ятеро осіб з оточення президента США Дональда Трампа контактували з росіянами під час президентської кампанії та переходу влади.