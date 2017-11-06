Японія заявила про підтримку жорсткої позиції США щодо КНДР

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про підтримку Японією жорсткої позиції Вашингтона щодо Північної Кореї. Під час спільної з президентом США Дональдом Трампом прес-конференції у понеділок, 6 листопада, Абе наголосив, що позиції США та Японії "на 100 відсотків" збігаються.

За словами японського лідера, його країна збиватиме північнокорейські ракети в разі необхідності і підтримує у протистоянні з Пхеньяном позицію президента США, яка не виключає і військового втручання. "Ми завжди підтримуємо політику президента Трампа, що всі можливості розглядаються" задля припинення провокативних дій Північної Кореї, цитує прем'єр-міністра Абе інформагенція AFP.

Трамп, своєю чергою, повторив свою тезу, що "час стратегічного вичікування" у ставленні до влади КНДР минув. Північна Корея, за його словами, становить загрозу для всього світу. Трамп також позитивно відгукнувся про закупівлю Японією американського озброєння.

Сіндзо Абе анонсував, що 7 листопада Японія заморозить активи 35 організацій та фізичних осіб з Північної Кореї.

Окрім того, про нові санкції проти 18 представників банківського сектора КНДР заявила 6 листопада Південна Корея. Ця країна стане після Японії наступною в 12-денному азійському турне Дональда Трампа. В майбутньому громадянам та підприємствам Південної Кореї буде заборонено мати спільний бізнес із північними корейцями, які проживають у Китаї, Лівії та Росії.