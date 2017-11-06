За день бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ

З опівночі в районі проведення АТО кількість обстрілів наших опорних пунктів із боку бойовиків дещо зменшилась. Водночас ворог повністю не припинив застосовувати заборонене озброєння.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так, на Луганському напрямку окупанти били з 82-міліметрових мінометів по оборонцях Кримського. А із озброєння БМП противник вів вогонь по околицях Луганського. Крім того, під вогонь ворожих гранатометів потрапили укріплення сил АТО неподалік Травневого", - йдеться у зведенні станом на 18.00.

На Приморському напрямку проросійські найманці близько опівдня обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів біля Водяного.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 5 разів порушили режим тиші. Українські бійці тричі вогнем із піхотного озброєння примушували ворога до миру. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає", - зазначили у штабі АТО.