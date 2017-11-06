За три доби тайфун у В'єтнамі забрав життя 44 людей

Тайфун "Дамрі", що обрушився на центральну частину В'єтнаму, забрав за останні три доби життя 44 людей, ще 19 числяться зниклими без вісті, передає ABC.

"Дамрі" став 12-м тайфуном у В'єтнамі і найбільш важким по нанесеному збитку стихійним лихом за останні 20 років. Згідно з даними координаційного комітету, внаслідок сильних злив і викликаних ними повеней були затоплені і пошкоджені понад 116 тис. житлових будинків.

Понад 30 тис. людей були змушені покинути свої домівки, рятуючись від повені. Стихія позбавила багато районів електропостачання і зв'язку із зовнішнім світом, там залишаються підтопленими понад 40 тис. гектарів сільськогосподарських земель.

Також під водою опинилися 30-кілометрова ділянка залізниці, що зв'язує північ і південь країни, а також багато відрізків трансв'єтнамської автомагістралі.

Уряд оперативно розвернув у постраждалих провінціях широкомасштабні відновлювальні роботи.

Нагадаємо, на днях Трамп розпочав турне Азіатсько-Тихоокеанським регіоном.