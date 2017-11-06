Завтра у парламенті Британії відбудуться дебати про Голодомор в Україні

У британському парламенті у вівторок, 7 листопада, відбудуться дебати про Голодомор в Україні. Про це свідчить повідомлення на сайті британського парламенту, передає ЄП.

Дебати розпочнуться о 14:30 за місцевим часом і триватимуть півтори години. Їх можна буде переглянути онлайн.

Дебати відбуваються з ініціативи депутатки від Консервативної партії Паулін Лейтам.

На сайті британського парламенту нагадують, що низка європейських країн та Сенат Австралії визнали Голодомор геноцидом українського народу, а Європарламент у 2008 році визнав Голодомор злочином проти людяності.

Водночас Росія заперечує, що дії радянської влади були спрямовані проти конкретної нації і заперечує акт геноциду.

Нагадаємо, у вересні глава Української держави звернувся до Генеральної Асамблеї ООН із закликом визнати Голодомор в Україні 1932-33 рр. актом геноциду українського народу.