Завтра у Росії відбудеться судове засідання у справі українця Павла Гриба

Краснодарський крайовий суд у Росії у вівторок, 7 листопада, збереться на засідання щодо винесення запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою українця Павла Гриба. Про це повідомив батько українця Ігор Гриб у Facebook.

"7 листопада 2017 року о 9:30 в Краснодарському крайовому суді (м. Краснодар, вул. Красная, б. 10) відбудеться судове засідання по винесенню запобіжного заходу утримання під вартою бранця Кремля Павла Гриб", - повідомив він.

З його слів, українські консули будуть присутні на засіданні.

При цьому перший заступник голови ВР Ірина Геращенко заявила, що українська сторона поінформує дипломатів і буде просити, щоб були їх колеги, що зараз працюють РФ. Вона уточнила, що йдеться про європейських дипломатів.

Нагадаємо, слідчий не дозволив Ігорю Грибу зустрітися з сином у краснодарському СІЗО.