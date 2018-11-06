Члени ЄП закликали Німеччину змінити політику щодо "Північного потоку-2", - ЗМІ

Про це повідомляє видання Postimees , посилаючись на інформагентство BNS.

Про це повідомляє видання Postimees , посилаючись на інформагентство BNS.

Про це повідомляє видання Postimees , посилаючись на інформагентство BNS.

Члени Європарламенту закликають канцлерку Німеччини Ангелу Меркель змінити політику щодо німецько-російського газопроводу "Північний потік-2". Дипломати вважають, що своїми діями Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС.

Про це повідомляє видання Postimees.

Відповідний лист підписали 69 європарламентарів і ще приблизно 20 політиків з держав-членів Євросоюзу. У заяві йдеться про те, що свою підтримкою "Північного потоку 2" уряд Німеччини розколює членів ЄС.

Просимо вас, пані канцлер, щоб ваш уряд переглянув і змінив свою політику щодо "Північного потоку-2". Припиніть гальмувати роботи, пов'язані з Газовою директивою. Підтримайте позицію Єврокомісії, Європарламенту. Дайте президенту Росії зрозуміти, що Німеччина підтримуватиме своїх партнерів по ЄС і Україну,

– йдеться у листі до Ангели Меркель.

Європарламентарі зазначають, що Німеччина посилить свою енергетичну залежність, якщо довірить майже 80% поставок газу російському концерну "Газпром".

"Вступаючи короткозоро, Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС. Ваш уряд не керується правильним пріоритетами, пані канцлер. Ми просимо, змініть курс", – пишуть європейські політики.