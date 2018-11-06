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Члени ЄП закликали Німеччину змінити політику щодо "Північного потоку-2", - ЗМІ

6 листопада, 2018 - 21:26
Фото AP

Члени Європарламенту закликають канцлерку Німеччини Ангелу Меркель змінити політику щодо німецько-російського газопроводу "Північний потік-2". Дипломати вважають, що своїми діями Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС.

Про це повідомляє видання Postimees, посилаючись на інформагентство BNS.

https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121

Члени Європарламенту закликають канцлерку Німеччини Ангелу Меркель змінити політику щодо німецько-російського газопроводу "Північний потік-2". Дипломати вважають, що своїми діями Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС.

Про це повідомляє видання Postimees, посилаючись на інформагентство BNS.

https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121

Члени Європарламенту закликають канцлерку Німеччини Ангелу Меркель змінити політику щодо німецько-російського газопроводу "Північний потік-2". Дипломати вважають, що своїми діями Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС.

Про це повідомляє видання Postimees, посилаючись на інформагентство BNS.

https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121

Члени Європарламенту закликають канцлерку Німеччини Ангелу Меркель змінити політику щодо німецько-російського газопроводу "Північний потік-2". Дипломати вважають, що своїми діями Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС. 

Про це повідомляє видання Postimees.

Відповідний лист підписали 69 європарламентарів і ще приблизно 20 політиків з держав-членів Євросоюзу. У заяві йдеться про те, що свою підтримкою "Північного потоку 2" уряд Німеччини розколює членів ЄС.

Просимо вас, пані канцлер, щоб ваш уряд переглянув і змінив свою політику щодо "Північного потоку-2". Припиніть гальмувати роботи, пов'язані з Газовою директивою. Підтримайте позицію Єврокомісії, Європарламенту. Дайте президенту Росії зрозуміти, що Німеччина підтримуватиме своїх партнерів по ЄС і Україну,
– йдеться у листі до Ангели Меркель.

Європарламентарі зазначають, що Німеччина посилить свою енергетичну залежність, якщо довірить майже 80% поставок газу російському концерну "Газпром".

"Вступаючи короткозоро, Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС. Ваш уряд не керується правильним пріоритетами, пані канцлер. Ми просимо, змініть курс", – пишуть європейські політики.

 

 
              
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