Ердоган передав РФ список політв'язнів, - Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган передав російській стороні список українських політв’язнів через людину, яка є близькою до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За словами Джемілєва, у "списку на звільнення" вказані заарештовані російськими силовиками у анексованому Криму українці.

"Ми планували запитати у Ердогана, що він зробив з цього приводу. Але він сам, ще до наших питань, на нараді зі стратегічного співробітництва сказав, що передав список. Потім на окремій зустрічі з ним я питав: "Ви як, передали по лінії МЗС"? Він сказав: "Ні, є найближча до Путіна людина ... він зазвичай протягом 24 годин обов’язково все, що ми передаємо, доставляє Путіну", - повідомив Джемілєв.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму.

Також Україна та Туреччина підписали документи про двосторонню співпрацю.