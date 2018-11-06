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Глава ЦВК закликає Раду визначитися із системою виборів в Україні

6 листопада, 2018 - 19:05
Фото з архіву "Дня"

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук закликає українських парламентаріїв не затягувати і визначитися із виборчим законодавством.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я дуже вас прошу не підвішувати в повітрі Центральної виборчої комісії щодо того, яким чином у нас відбуватимуться вибори", - зазначила Сліпачук у Верховній Раді у вівторок під час "круглого столу", присвяченого загрозі російського втручання в українські вибори.

Вона нагадала, що наразі на розгляді парламенту перебуває проект Виборчого кодексу, який Верховна Рада затвердила в першому читанні. Голова Комісії також додала, що ЦВК направила до парламенту листа, в якому поінформувала про готовність членів комісії долучитися до роботи над проектом кодексу.

"Ми бачимо також питання. Якщо вони не будуть врегульовані зараз, під час прийняття кодексу, а потім ми не зможемо врегулювати їх точковими змінами до відповідних законів про вибори президента або вибори народних депутатів, ми отримаємо багато питань, що будуть перешкодою під час виборів", - сказала Сліпачук.

Нагадаємо, ЦВК ухвалила постанову з підготовки президентських виборів.

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