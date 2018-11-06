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Голова МЗС Канади вимагає покарати вбивць Катерини Гандзюк

6 листопада, 2018 - 11:22
Фото Reuters

Голова Міністерства закордонних справ Христя Фріланд вимагає покарати осіб, які відповідальні за вбивство активістки і депутата міськради Херсона Катерини Гандзюк. Про це Фріланд написала на сторінці у Twitter.

"Журналісти повинні повідомляти про факти вільно та незалежно. Канада завжди буде вимагати від тих, хто  переслідує, вбиває та нападає на журналістів правосуддя за свої дії", - написала вона.

За Фріланд, особи, які відповідальні за вбивство Катерини Гандзюк, повинні бути покарані.

"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції - це трагічна втрата. Ми молимося за її сім'ю та близьких. Особи, відповідальні за цей злочин, повинні бути притягнуті до відповідальності", - написала Фріланд.

Джерело: День

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