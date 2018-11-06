Голова МЗС Канади вимагає покарати вбивць Катерини Гандзюк

Голова Міністерства закордонних справ Христя Фріланд вимагає покарати осіб, які відповідальні за вбивство активістки і депутата міськради Херсона Катерини Гандзюк. Про це Фріланд написала на сторінці у Twitter.

"Журналісти повинні повідомляти про факти вільно та незалежно. Канада завжди буде вимагати від тих, хто переслідує, вбиває та нападає на журналістів правосуддя за свої дії", - написала вона.

За Фріланд, особи, які відповідальні за вбивство Катерини Гандзюк, повинні бути покарані.

"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції - це трагічна втрата. Ми молимося за її сім'ю та близьких. Особи, відповідальні за цей злочин, повинні бути притягнуті до відповідальності", - написала Фріланд.