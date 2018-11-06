Іран закликав ООН відреагувати на нові санкції США

Постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу просить міжнародне співтовариство відреагувати на нові санкції США.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, в листі генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу постпред Ірану зазначив, що санкції, введені щоб придушити нафтову і судноплавну промисловість Ірану, порушують резолюцію Ради Безпеки.

"Безвідповідальна поведінка США вимагає колективної відповіді від міжнародного співтовариства з метою підтримати верховенство закону, запобігти підрив дипломатії і захистити багатосторонність", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела в дію черговий пакет санкцій проти Ірану.

Новий пакет санкцій зачіпає експорт нафти, міжнародні перевезення та банківський сектор.

У неділю тисячі іранців вийшли на протести, скандуючи "Смерть Америці!".

Тепер у санкційному списку США щодо Ірану понад 700 фізичних осіб, компаній, морських і повітряних суден, включно з найбільшими банками та компаніями з експорту нафти.

Пізніше Болтон анонсував посилення санкцій проти Ірану.