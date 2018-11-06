Канада і ЄС мають спільні погляди на ситуацію в Україні

Канада і ЄС мають однакове бачення викликів у сфері безпеки та готові продовжувати тісну кооперацію у вирішені найважливіших зовнішньополітичних проблем, включаючи ситуацію в Україні та в інших проблемних регіонах світу.

Про це йдеться у спільній декларації Спільного міністерського комітету Канада-ЄС в рамках Угоди про стратегічне партнерство.

У зустрічі, яка відбулася у вівторок в Монреалі, взяли участь високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федерика Могеріні та міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

"Комітет наголошує на важливості трансатлантичних відносин для підтримання миру, безпеки та заможності по обидві сторони Атлантики. Партнерство, основане на взаємній повазі та спільних цінностях і інтересах, залишається незамінним, особливо в часи глобальних геополітичних викликів, які жодна країна не може вирішувати наодинці. Комітет підтверджує спільне зобов'язання тісно співпрацювати у вирішенні всіх міжнародних гуманітарних криз та викликів у сфері безпеки, включаючи ситуацію в Росії і Україні, в Сирії, Іраку, Ірані, ДРК та Малі, Венесуєлі та у М’янмі/Бірмі", - йдеться у документі.