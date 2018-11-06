Князєв розповів деталі вбивства Гандзюк

Голова Національної поліції України Сергій Князєв розповів деталі вбивсттва херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв у Верховній Раді під час доповіді про розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк, передає Еспресо.TV.

Князєв доповів про обставини та хід вчинення злочину.

"Неподалік від місця нападу на Катерину Гандзюк були камери відеоспостереження, які зафіксували нападника. Пізніше його затримали. Ним виявився колишній учасник АТО. Затриманий погодився співпрацювати із слідством, завдяки чому вдалося знайти інших співучасників та організатора", - сказав він.

За його словами, встановлені всі готування та обставини цього злочину.

"У ході розслідування проведено допити затриманих осіб та 367 свідків, 9 обшуків, понад 20 експертиз, понад 100 негласних слідчих дій. З'ясовано, що у липні один з підозрюваних запропонував побити секретаря Гандзюк, за що пообіцяв винагороду $5 тис. Потім вони змінили плани: вирішили облити Гандзюк сірчаною кислотою. 26 липня організатор, співучасник та організатор купили цю річ (сірчану кислоту, - Ред.). Потім вони розподілили ролі між собою. Один зі співучасників використовувався у якості водія, інший чергував біля будинку Гандзюк, виконавець застосував відносно потерпілої сірчану кислоту. Після вчинення злочину водій відвіз виконавця до місця Олешки. Пляшку від сірчаної кислоти викинув на березі річки Конка. Під час обшуку будинку, де готувався злочин, вилучено ще одну пляшку сірчаної кислоти", - розповів Князєв.

За інформацією голови Нацполіції, усім п'яти особам повідомлено про підозру у вчиненні вбивства та обрано міру запобіжного заходу.

"За рішенням ГПУ, кримінальне впровадження передається у головне слідче управління СБУ", - нагадав Князєв.