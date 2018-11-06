Короля Бельгії Альберта ІІ забов’язали пройти тест на батьківство

Адвокати Дельфіни Боель, яка заявляє, що є позашлюбною донькою короля Бельгії Альберта ІІ, добилися від апеляційного суду рішення, яке зобов'язує монарха пройти тест ДНК на батьківство.

Про це повідомило в понеділок інформагентство Reuters.

"Апеляційний суд Брюселя наказав королю Бельгії пройти тест ДНК на батьківство, скасувавши попереднє рішення по справі, порушеній 50-річною художницею Дельфіною Боель", - йдеться в повідомленні.

Як уточнює видання, монарх має пройти тест впродовж трьох місяців, або він ризикує бути визнаним батьком Боель в іншому порядку. Водночас, зазначається, що адвокати Альберта ІІ можуть оскаржити юридичні аргументи суду.

84-річний монарх у 2013 році відрікся від престолу на користь свого сина Філіппа після 20 років на престолі. Судовий процес, у якому Дельфіна Боель намагається вибороти право на отримання титулу принцеси, триває майже десять років.