Китай готовий до компромісів у вирішенні торговельної суперечки зі США

Китай готовий вирішити торговельні суперечки зі США та схвалити нову «торговельну угоду, вигідну обом країнам» за підсумками зустрічі президентів США та Китаю наприкінці листопада.

Про це повідомив віце-президент Китаю Ванг Кішан, передає Громадське.

За його словами, торговельна війна не вигідне ані Китаю, ані США.

«І Китай, і США хотіли б побачити кращу торговельну угоду та поглибити економічне співробітництво. Китайська сторона готова обговорити зі США проблемні питання та знайти вирішення щодо торгівлі, вигідне обом сторонам», — повідомив Кішан.

Зазначимо, що наприкінці листопада має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпінем на саміті G20. В американському уряді повідомляли, що рішення про запровадження нових мит на весь імпорт з Китаю ухвалять саме за результатами зустрічі між лідерами найбільших економік світу.

Нагадаємо, що 17 вересня США запровадили мита на найбільшу порцію китайського імпорту, вартість якого складає 200 мільярдів доларів на рік. Невдовзі у Китаї відповіли, що запровадять мита на американський імпорт, вартість якого складе 60 мільярдів доларів на рік.