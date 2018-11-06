Макрон закликає до створення єдиної армії ЄС

Європейців неможливо захистити без "справжньої європейської армії" на тлі російської загрози.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає dw.com

Власна армія необхідна ЄС, "беручи до уваги Росію, Китай і навіть США", підкреслив Макрон.

"Росія стоїть біля наших кордонів, і це може стати загрозою", - додав він.

"Мир у Європі крихкий", - вважає французький президент.

Він особливо виділив "спроби вторгнення у кіберпростір" і численні випадки "втручання у демократії".

Євросоюзу не можна "покладатися лише на США", стверджує Макрон. Якщо Сполучені Штати розірвуть з Росією Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), "головною жертвою" стане безпека Європи, зазначив він.