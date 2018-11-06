На Вінниччині планують відреставрувати ротонду родини Маньковських

У селищі Чернівці Вінницької області розпочалося наукове дослідження ротонди-мавзолею родини Маньковських – пам’ятки архітектури національного значення. Приводом для початку обстежень послужило звернення «FUNDACJA ANDRZEJA MANKOWSKIEGO», в особі Адре Антоновича Маньковського, нащадку роду Маньковських. Експедицію очолює керівник групи архітектурного відділу Українського державного науково-дослідного і проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація», архітектор Анатолій Ізотов. Перед початком робіт реставратори отримали всі необхідні дозволи, каже завідуючий сектором охорони культурної спадщини департаменту культури і мистецтв Вінницької ОДА Михайло Потупчик, і вже приступили до обстеження пам’ятки.

«Старовинну каплицю-усипальницю побудував незадовго до своєї смерті Северин Маньковський. Родинний мавзолей виконаний у класицистичному стилі та в архітектурних конвенціях, характерних для польських поміщиків ХІХ століття. Після революції усипальниця була передана місцевому православному приходу, але приміщення фактично не використовується. Тому свого часу була ідея відкрити там краєзнавчий музей, але вона так і залишилися на рівні ідеї, – розповідає Михайло Потупчик. – Говорити про те, що там збереглися поховання не можу, дослідження не проводилися, але довкола ротонди було кладовище, про що свідчать фрагменти збережених надгробків. Можливо, «світло» з’явиться під час наукового дослідження, яке проводять в Чернівцях досвідчені реставратори разом із Анатолієм Ізотовим. Вони здійснюють огляди приміщень, складають креслення, беруть зразки штукатурки для того, щоб визначитися з її станом і початковим фарбуванням. Це поки що наукове обстеження. Як кажуть самі реставратори, ще одна мета – перевірити інформацію щодо можливого зв’язку ротонди з Одесою, де вони також працювали».

У 2009 році у Чернівці приїздила експедиція Ягелонського університету з Польщі. Тоді студенти проводили дослідження місцевості, вдалося знайти фрагменти надгробків з польськими іменами. Зараз ці нагробки стоять перед ротондою. Цього року на початку літа на церкві-ротонді відкрили барельєф на честь «польського українця» Емерика Кароля Маньковського, при якому діяло 5 заводів, що випускали сільськогосподарські машини, приїздили іноземні інженери, пристосовували їх до місцевих умов сільського господарства. Він підтримував селянство, давав гроші у кредит, а взимку під час Першої світової війни забезпечував дровами усі родини, звідки чоловіки пішли на війну.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина