Наливайченко розказав, що кілер Аміни Окуєвої приходив і по нього

Лідер Руху «Справедливість» Валентин Наливайченко різко розкритикував нинішні українські спецслужби за їхній непрофесіоналізм. Про це пише його прес-служба.

«Після кожного гучного вбивства – по кілька версій та політичний піар. Далі – жодного реального розкриття і покарання замовників», – наголосив Наливайченко.

При цьому він вперше розповів про те, що кілер Аміни Окуєвої приходив по нього.

«Він приходив до офісу руху «Справедливість» – в наш громадський рух і просив про зустріч зі мною», – сказав політик.

Наливайченко уточнив, що йдеться про кілера Аміни Окуєвої, якого він упізнав з фото, яке оприлюднили працівники поліції.

«Більше того, я з ним зустрівся. Він представився журналістом одного з німецьких видань.»

«По очах цього чоловіка, я зрозумів, що це професійний вбивця», – розповів лідер Руху «Справедливість».

Наливайченко наголосив, що Україні потрібні ефективні і професійні спецслужби.

«Країні для того потрібні спецслужби, щоб кілери не розгулювали по офісах політиків, щоб вони не зустрічалися з журналістами й активістами та не скоювали замахів», – зазначив він.

Нагадаємо, у червні 2017 року Києві було затримано громадянина Росії Артура Денісултанова, при якому був паспорт на ім’я громадянина України Олександра Дакара, за підозрою в замаху на екс-командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву.

Другий замах на Аміну Окуєву, 30 жовтня 2017 року, виявився фатальним.