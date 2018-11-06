Найбільша японська платіжна система планує розпочати роботу в Україні

Компанія JCB, яка є найбільшою в Японії платіжною системою, планує вийти на український ринок та пропонувати свої платіжні картки українцям.

Про це повідомляє Нацбанк.

Зокрема, вже найближчим часом керівництво компанії JCB планує подати до національного банку України необхідний пакет документів.

У Нацбанку зазначають, що готові розглянути видачу дозволу JCB, адже зацікавлені у збільшенні конкуренції на ринку платіжних систем в Україні. Зокрема, наразі в кра\їні ринок розподілений між 2 найбільшими платіжними системами Visa та MasterCard.

Згідно з даними міжнародної платіжної системи JCB, станом на кінець 2017 року власниками карток JCB були 117 млн клієнтів. Загальний річний обсяг транзакцій платіжної системи JCB склав 281 млрд дол. На сьогодні платіжні картки JCB обслуговуються в 190 країнах світу. Емісію платіжних карт JCB здійснює в 23 країнах світу.

Нагадаємо, Бессарабський ринок в Києві дозволив розраховуватися криптовалютою.