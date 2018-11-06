Ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б зробити самі.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, перший президент від Республіканської партії, визволитель американських рабів, національний герой США

Парламент Швеції наступного тижня планує обрати прем’єра

6 листопада, 2018 - 12:57
Фото: Reuters

Парламент Швеції наступного тижня вирішуватиме, чи стане правоцентрист Ульф Крістерссон новим прем’єр-міністром.

Про це заявив спікер парламенту Андреас Норлен, повідомляє Reuters.

«Прийшов час дати парламенту сказати своє слово з приводу того, чи стане Ульф Крістерссон новим главою шведського уряду. Це буде наступного тижня», - заявив Норлен.

Основним кандидатом на крісло прем’єр-міністра Швеції зараз є лідер Поміркованої партії Ульф Крістерссон.

Як повідомлялося, Швеція опинилася в політичному глухому куті після перемоги на виборах 9 вересня правих "Шведських демократів". Зростання впливу цієї партії завадило традиційному блокові в парламенті країни здобути більшість голосів.

Партії мають максимум чотири спроби для формування уряду, а у разі невдачі в країні необхідно провести нові вибори протягом трьох місяців.

Більше новин

Порушення прав людини в окупованому Криму має стати підставою для посилення санкцій ООН проти РФ, - Джапарова
Компанія "UDP Renewables" запустила в Україні другу сонячну електростанцію
Україна на 21% збільшила товарообіг з Китаєм
Армія України потрапила у топ-10 найпотужніших армій Європи
Vodafone попередив про закриття старих тарифів
Трамп сумнівається у можливості зустрічі з Путіним у Парижі

Новини партнерів

Loading...