Парламент Швеції наступного тижня планує обрати прем’єра

Парламент Швеції наступного тижня вирішуватиме, чи стане правоцентрист Ульф Крістерссон новим прем’єр-міністром.

Про це заявив спікер парламенту Андреас Норлен, повідомляє Reuters.

«Прийшов час дати парламенту сказати своє слово з приводу того, чи стане Ульф Крістерссон новим главою шведського уряду. Це буде наступного тижня», - заявив Норлен.

Основним кандидатом на крісло прем’єр-міністра Швеції зараз є лідер Поміркованої партії Ульф Крістерссон.

Як повідомлялося, Швеція опинилася в політичному глухому куті після перемоги на виборах 9 вересня правих "Шведських демократів". Зростання впливу цієї партії завадило традиційному блокові в парламенті країни здобути більшість голосів.

Партії мають максимум чотири спроби для формування уряду, а у разі невдачі в країні необхідно провести нові вибори протягом трьох місяців.