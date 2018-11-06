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Під Харковом Lexus на пішохідному переході збив насмерть 2 людей

6 листопада, 2018 - 10:36
Фото: hk.npu.gov.ua

У понеділок, 5 листопада, на автотрасі у смт Солоницівка Дергачівського району Харківської області сталася ДТП, у якій загинули два чоловіки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області.

Повідомлення про ДТП надійшло до Нацполіції о 18:30. За даними правоохоронців, водій легковика Lexus збив чоловіків 31 і 43 років на пішохідному переході. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України, встановлюються обставини ДТП.

Джерело: День

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