Під Харковом Lexus на пішохідному переході збив насмерть 2 людей

У понеділок, 5 листопада, на автотрасі у смт Солоницівка Дергачівського району Харківської області сталася ДТП, у якій загинули два чоловіки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області.

Повідомлення про ДТП надійшло до Нацполіції о 18:30. За даними правоохоронців, водій легковика Lexus збив чоловіків 31 і 43 років на пішохідному переході. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України, встановлюються обставини ДТП.