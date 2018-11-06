Порошенко створив Фонд президента з підтримки освітніх та наукових програм для молоді

Президент України Петро Порошенко ухвалив рішення про заснування Фонду Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді.

Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Тwitter.

Ухвалив важливе рішення про заснування Фонду Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді. Талановитій молоді потрібна підтримка Президента та держави, щоб мати змогу поїхати на навчання за кордон, отримати гранти, щоб потім займатися наукою в Україні

— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 ноября 2018 г.

“Ухвалив важливе рішення про заснування Фонду Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді. Талановитій молоді потрібна підтримка Президента та держави, щоб мати змогу поїхати на навчання за кордон, отримати гранти, щоб потім займатися наукою в Україні”, - йдеться у повідомленні.