Прем'єр Албанії звинуватив президента країни у порушенні конституції

Прем'єр-міністр Албанії у вівторок звинуватив президента країни у порушенні конституції через його відмову призначити нового міністра внутрішніх справ. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

Прем’єр Еді Рама виступив на надзвичайному парламентському засіданні, скликаному для звільнення колишнього міністра внутрішніх справ, який пішов у відставку 10 днів тому.

Рама заявив, що президент Ілір Мета створив безпрецедентну ситуацію, відмовившись призначити на посаду нового кандидата - колишнього генерала армії Сандер Ллеші. Мета пояснив, що він не повністю впевнений у кандидатурі, але причин свого рішення не роз’яснив.

"Криза не є ні особистою, ні політичною. Криза - конституційна ", - сказав перм'єр Рама.

Це вперше в історії сучасної Албанії, яка є парламентською республікою, президент відмовився підписати указ про призначення міністра.

Мета був обраний президентом минулого року за підтримки правлячої Соціалістичної партії Еді Рами.

Боротьба з організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків та корупцією є найважливішими пріоритетами для Албанії, яка намагається розпочати переговори про членство в Європейському Союзі в наступному році.